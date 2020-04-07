 
مباشر

رسالة من تميم لـ"صديقه" بوريس

أخبار العالم العربي

رسالة من تميم لـ
Reuters
رئيس وزراء بريطانيا وأمير قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlzb

أعرب أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، عن خالص أمنياته لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
ماكرون يتمنى الشفاء العاجل لبوريس جونسون
ماكرون يتمنى الشفاء العاجل لبوريس جونسون

وغرد أمير قطر، اليوم الثلاثاء، على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لصديقي رئيس الوزراء
بوريس جونسون".

وأضاف: "أعبر لك عن تضامني والشعب القطري معكم، ومع الشعب البريطاني الصديق في هذا الوقت العصيب".

وكان جونسون قد دخل المستشفى بسبب إصابته بوباء كورونا قبل فترة، وتم نقله إلى العناية المركزة أمس الاثنين إثر تدهور حالته الصحية.

وبحسبما أكده مكتبه، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه، ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا