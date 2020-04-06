 
مباشر
عاجل
الإليزيه: ماكرون يعرب لروحاني عن أمل باريس في تمسك طهران بالتزاماتها النووية

ماكرون يتمنى الشفاء العاجل لبوريس جونسون

أخبار العالم

ماكرون يتمنى الشفاء العاجل لبوريس جونسون
AFP CHRISTIAN HARTMANN / POOL
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlur

تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إثر نقله إلى العناية المركزة.

وكتب ماكرون على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كل دعمي لبوريس جونسون ولعائلته وللشعب البريطاني في هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "أتمنى له تجاوز هذه التجربة القاسية بسرعة".

إقرأ المزيد
نقل بوريس جونسون إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية
نقل بوريس جونسون إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة اليوم الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وحسبما أكد مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا