ماكرون يتمنى الشفاء العاجل لبوريس جونسون

تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إثر نقله إلى العناية المركزة.

وكتب ماكرون على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كل دعمي لبوريس جونسون ولعائلته وللشعب البريطاني في هذه الفترة الصعبة".

Tout mon soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile. Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

وأضاف: "أتمنى له تجاوز هذه التجربة القاسية بسرعة".

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة اليوم الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وحسبما أكد مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

المصدر: رويترز