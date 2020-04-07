قرار رسمي.. لا زواج أو طلاق في دبي!

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات توثيق وإخراج عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، ارتباطا بتفشي فيروس كورونا.

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وقال رئيس المحكمة القاضي، خالد الحوسني، اليوم الثلاثاء إن "القرار الذي أصبح نافذا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد، كتوثيق عقود الزواج والطلاق"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف: "قرار تعليق خدمات توثيق معاملات الزواج والطلاق، لمصلحة المجتمع، فالكل مسؤول في هذه الفترة ومطالب باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية في ما يخص الحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بالبقاء في البيت، دون مخالطة أحد".

وفي وقت سابق، قالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر"، إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري، في إطار جهود احتواء وباء كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في دولة الإمارات إجمالا بلغ حتى الآن 2076 شخصا.

المصدر: وكالات