دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

قالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر"، إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري، في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

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وأضاف بيان بهذا الشأن، أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من يوم الرابع من أبريل الجاري، لتعقيم الإمارة واحتواء انتشار الفيروس.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في دولة الإمارات ككل بلغ حتى الآن 2076 شخصا.

المصدر: "رويترز"