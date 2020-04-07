آخر احصاءات المصابين بكورونا في دول الخليج

سجلت دول الخليج العربي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، فاحتلت السعودية الصدارة بأكبر عدد للإصابات والوفيات، فيما تذيلت سلطنة عمان الترتيب.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 2752 حالة بعد تسجيل 147 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء في بيان لها إن عدد الحالات التي تعافت بلغ 551 حالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.

وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الرقم 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص الوباء على مدار 24 ساعة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 371 بعد تسجيل 40 حالة جديدة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 67 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة، ليبقى العدد عند حالتين وفاة​​​.

وسجلت سلطنة عمان أقل عدد إصابات بكورونا، فيما تصدرت السعودية بـ 2605 حالات، وبلغ عدد الإصابات بالإمارات 2067 حالة، وفي قطر 1832، والبحرين 756، والكويت 665 حالات.

وبالنسبة لعدد حالات الوفاة، تتصدر السعودية بـ 38 حالة، ثم الإمارات 11، وقطر والبحرين 4 حالات لكل منها، وعمان حالتين، والكويت حالة واحدة.

وعالميا، تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 1.348 مليون، فيما زاد عدد الوفيات على 286 ألف حالة.

المصدر: وكالات