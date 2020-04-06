السعودية: أزمة كورونا ستستمر لأشهر وثمة خطر من إصابة مئات الآلاف وانهيار النظام الصحي

أكدت السعودية أن الإجراءات الخاصة بكبح تفشي فيروس كورونا ستبقى سارية في شهر رمضان، وذكرت أن 50% فقط من المواطنين التزموا ببيوتهم، محذرة من أن مئات الآلاف قد يكونوا عرضة للإصابة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في حديث لقناة "روتانا"، تعليقا على توقعاته بشأن الوضع خلال شهر رمضان: "العالم ليس قريبا من نهاية كورونا، والمملكة جزء منه! نحن لا نتحدث عن أسابيع، بل نتحدث عن أشهر!".

وقال العبد العالي: "‏لم نصل لمرحلة الذروة في انتشار كورونا حتى الآن، والعالم كله لا يتوقع أن نصل لمرحلة التحكم أو مرحلة القمة في انتشار الفيروس ثم الهبوط منها في مدى قريب".

وتابع: "حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر! نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية".

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وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 50% فقط من المواطنين تقيدوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة، لافتا إلى أن ما تم رصده من خروقات في تجمعات عند محلات أو متاجر كانت مقلقة.

وأردف: "إذا لم يلتزم الناس خلال الأشهر القادمة، سوف يكون مئات الآلاف عرضة للإصابة، وسوف ينهار النظام الصحي.. هذا ليس سيناريو خياليا".

وحتى مساء الاثنين سجلت في السعودية 2523 حالة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 38 حالة وفاة.

المصدر: سبق + عكاظ