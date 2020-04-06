تكرار إصابة المتعافين والإجراءات الاحترازية.. السعودية تصدر تحذيرات وتعليمات بشأن كورونا

أصدرت وزارة الصحة السعودية سلسلة تحذيرات خاصة بفيروس كورونا المستجد، بينها إمكانية عودة الإصابة للمتعافين، داعية إلى الالتزام الصارم بتعليمات الحكومة الهادفة لاحتواء تفشي الوباء.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، إن فرص عودة الإصابة بفيروس كورونا المستجد موجودة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات نادرة لحدوث ذلك.

وأكد العبد العالي أن "عدد الحالات التي ترصد حاليا سواء بين السعوديين أو غير السعوديين ارتبطت بشكل كبير بالتحرك والتنقل والوجود في التجمعات في المنازل أو خارج المنازل وهذا أمر خطير جدا، وأيضا من يذهبون للعمل لأن أعمالهم حساسة جدا أو مهمة، فتقيدهم أثناء العمل بالإجراءات وبالاحترازات المطلوبة في الوجود أثناء العمل كالتباعد فيما بينهم وبين بعض والممارسات السلوكية بالذات كغسل اليدين والنظافة".

وطالب متحدث وزارة الصحة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، بعدم الذهاب للعمل وضرورة أن يحصل على الرعاية الصحية ليمنع فرص انتقال العدوى للآخرين، مشيرا إلى أن المساكن المخصصة بالذات للعمال مهم جدا مراعاة جميع الاشتراطات المتعلقة بحماية الأفراد وعموم المجتمع من الإصابة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، جدد العبد العالي التأكيد على 4 إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب المسؤول السعودي بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع "937" للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص فيروس كورونا على مدار 24 ساعة .

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن عدوى فيروس كورونا لا ترتبط بعمر محدد، لكن المضاعفات قد تكون أقوى لدى كبار السن.

وحتى مساء الاثنين سجلت في السعودية 2523 حالة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 38 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية رسمية