العراق.. اعتقال 13 ألف شخص خالفوا حظر التجوال في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الاثنين، حصيلة الغرامات والعقوبات التي فرضت على مخالفي حظر التجوال الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للقيادة، أنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، ألقت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ 17 مارس ولغاية السادس من أبريل القبض على 13812 مخالفا".

وأضاف: "كما تم حجز 939 سيارة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 37788 غرامة".

وأكد البيان على "التعاون المستمر مع القطعات الأمنية من قبل المواطنين حتى زوال خطر وباء فيروس كورونا المستجد".

المصدر: RT