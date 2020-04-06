فلسطين.. نفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، إن مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا على وشك أن تنفد في القطاع، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي من أجل توفيرها.

وأكدت الوزارة في بيان أن تلك المواد "ستنفد مساء اليوم من المختبر المركزي تماما".

وأفاد البيان بعدم تسجيل إصابات جديدة في القطاع، مع تعافي 6 حالات داخل عزل معبر رفح.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن دفعة جديدة قوامها 632 شخصا من المستضافين في مراكز الحجر الصحي خرجت انطلاقا من مركز مسقط جيزان النجار بخان يونس.

وأوضح أن الجهات الحكومية المختصة تواصل تنفيذ بقية الإجراءات المتعلقة بمراكز الحجر جميعا، وفق تواريخ دخول كل شخص، بعد قضائه مدة 21 يوما داخل الحجر الاحترازي.

ولفت أن الإجراءات الوقائية ما زالت مستمرة، "حتى نتمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة، ونستمر في محاصرة الوباء".

المصدر: "معا"