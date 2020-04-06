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نائب مصري يطالب بإعانة العمالة غير المنتظمة المتضررة بسبب حظر التجول

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نائب مصري يطالب بإعانة العمالة غير المنتظمة المتضررة بسبب حظر التجول
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عمال غير منتظمين في مصر
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‎تقدم النائب المصري، هيثم الحريري، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لإعانة العمالة غير المنتظمة التى تضررت بسبب حظر التجول المفروض عبر البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأشار النائب إلى أن الحديث يدور حول "مئات الآلاف من الكبار والشباب الذين تقطعت سبل الرزق بهم وأصبحوا بلا عمل وبلا دخل بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق مصادر الرزق بكل دائم أو مؤقت".

نائب مصري يطالب بإعانة العمالة غير المنتظمة المتضررة بسبب حظر التجول
Facebook@H.Elhariri

وتابع البيان أن "أكثر من مليون ونصف من العمالة غير المنتظمة قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على مبلغ بسيط (500 جنيه)، وبالرغم من مرور أكثر من أسبوعين، لم تتخذ هذه الوزارة أي إجراء لصرف هذه الإعانة المستحقة أو الإعلان عن الخطوات التالية".

وطالب الحريري وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بضرورة زيادة هذا الدعم وسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد من يستحق وسرعة صرف الإعانات.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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