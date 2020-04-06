مصر.. الإعلان عن موعد جديد لصرف مرتبات الموظفين بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث يبدأ يوم الأحد 19 أبريل بدلا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.

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وأشار الوزير إلى أن الموعد الجديدة يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية، تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT