على غرار عملية الرياض.. بيان لشرطة مكة بعد دهس رجل مرور سعودي

تعرض رجل مرور سعودي، أمس الأحد، للدهس من قبل مجهول لاذ بالفرار في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، محمد عبدالوهاب الغامدي، إنه أثناء قيام دورية مرورية بمهامها، تعرض أحد رجال المرور للدهس من سيارة امتنع سائقها عن الامتثال للتعليمات بالتوقف، مواصلا سيره بسرعة عالية.

وأضاف المتحدث أنه نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن، وقد تم القبض على سائق السيارة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويأتي الحادث بعد أيام على حادث دهس مشابه في الرياض، وقع على جسر الميناء، غرب فندق قصر المدينة، بواسطة سيارة بداخلها شابان وفتاة.

حيث قام سائق السيارة باقتحام الموقع للهرب هو ومن معه من مخالفتهم قرار منع التجول، متعمدا دهس أحد رجال المرور برتبة رقيب وصدم سيارات أمنية، ليتم القبض عليه لاحقا.

المصدر: واس