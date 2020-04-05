مصر.. القبض على والدي طفلة عذبتها أمها

تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي بشأن التعامل مع حالة الطفلة "ساجدة م. ح." التي عذبت على يد والدتها.

وبعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة، ألقت قوة من قسم شرطة إمبابة بالجيزة القبض على والديها.

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة بمستشفى التحرير العام بإمبابة وتبين أنها تعاني من حروق بيدها اليسرى وكسر وتمزق في أربطة الساق الأيمن وجروح في الوجه وذلك وفقا للكشف الطبي الشامل على الطفلة.

ووجهت القباج الشكر للنائب العام وجهود النيابة العامة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

وأجرى الفريق دراسة حالة لأسرة الطفلة ساجدة، وتبين أن الأب يعمل عاملا يوميا في كراج والأم ربة منزل وكانت تترك الطفلة للجيران لرعايتها ولديها طفل آخر يدعى عبد الله.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس والدي الطفلة ساجدة وسحب أخيها عبد الله، البالغ عاما ونصف عام من عمره، من والديهما وإيداع كلا الطفلين إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لمتابعة حالة الطفلين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لهما تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.

ناصر حاتم

المصدر: RT