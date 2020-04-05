بورصات الإمارات تتصدر قائمة الأسواق العربية المتضررة بتأثير كورونا
أغلقت معظم بورصات الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإماراتية اليوم الأحد على هبوط، مع تزايد المخاوف من ركود شديد قد تتسبب فيه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.
وفي بورصتي دبي وأبو ظبي نزل المؤشر اليوم بمقدار 2.4% و2.2% على التوالي، بفعل هبوط سهم كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول بـ4.8%.
وأكد المكتب الدولي للمعارض أمس السبت أن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي حتى أكتوبر تشرين الأول 2021.
في الوقت نفسه، صعد مؤشر سوق الأسهم القطرية بـ0.3%، على خلفية ارتفاع سهم قطر للوقود 1.3%.
واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، مع تباين أداء قطاعي البنوك والبتروكيماويات، ونزل سهم مصرف الراجحي بـ1.5%، في حين ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") 2.4%.
وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا بـ1%، فيما فقد البنك التجاري الدولي 1.9%.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
السعودية: استقر المؤشر عند 6752 نقطة.
أبو ظبي: هبط المؤشر 2.2% إلى 3676 نقطة.
دبي: فقد المؤشر 2.4% ليسجل 1682 نقطة.
قطر: ارتفع المؤشر 0.3% إلى 8485 نقطة.
مصر: نزل المؤشر 1% إلى 9273 نقطة.
البحرين: خسر المؤشر 0.6% ليسجل 1322 نقطة.
سلطنة عمان: صعد المؤشر 0.1% ليبلغ 3386 نقطة.
الكويت: زاد المؤشر 0.3% مسجلا 5061 نقطة.
المصدر: رويترز