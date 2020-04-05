لبنان.. 7 إصابات وحالة وفاة بكورونا وبدء إعادة اللبنانيين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، بينما تبدأ اليوم عمليات إعادة اللبنانيين من الخارج، الراغبين في العودة لبلادهم.

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فقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد بلغ 527، بزيادة 7 حالات عن يوم أمس، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه، 18 وفاة.

من جهة أخرى، من المرتقب أن تصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، 3 طائرات من الرياض وأبو ظبي ونيجيريا، وعلى متنها 360 لبنانيا.



وأكد وزير الصحة، حمد حسن، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستقبال اللبنانيين العائدين من الخارج، مشيرا إلى أنه تم تأمين 680 غرفة في الفنادق لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



بدورها، قررت وزارة الداخلية اللبنانية تقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية ابتداء من يوم غد الاثنين، ومنعت سير كل الآليات أيام الآحاد.



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام