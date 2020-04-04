"أنصار الله": 80 قتيلا وجريحا بصفوف التحالف بينهم قيادات خلال صد زحف في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 80 جنديا وضابطا من قوات التحالف العربي، في مواجهات بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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وذكرت وكالة "الصحافة" اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها "تمكنوا من التصدي لزحف كبير من قوات التحالف، باتجاه جبل كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب"​​​. وأضافت أن "مشافي مأرب استقبلت أكثر من 80 قتيلا ومصابا من صفوف قوات التحالف".

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى في صفوف قوات التحالف قائد "اللواء 310"، ورئيس عمليات اللواء نفسه، حميد المسوري، وقائد "اللواء 72"، العميد خالد الجماعي.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الجيش اليمني (المدعوم من قوات التحالف العربي، منذ العام 2015، في مواجهة "أنصار الله") مقتل أكثر من 25 عنصرا من قوات الحوثيين وإصابة آخرين في كمين محكم في جبهة صرواح غرب مأرب.

المصدر: سبوتنيك