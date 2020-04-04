اليمن.. الحوثيون يعلنون عن غارات للتحالف قرب حدود السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم السبت عن شن التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات جوية وصاروخية على مواقع لهم في محافظات الجوف وصعدة وحجة الحدودية مع المملكة.

وذكرت الجماعة عبر موقعها الرسمي أن طيران التحالف شن اليوم 13 غارة على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف، وخمس غارات على منطقة المدافن في مديرية أفلح بمحافظة حجة.

من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن قصفا صاروخيا من قبل التحالف طال اليوم المديريات الحدودية في محافظة صعدة، وأدى إلى مقتل أسرة مكونة من أب وأم حامل وطفلين في منطقة بني صياح بمديرية رازح.

كما لفتت القناة إلى أن 3 مدنيين قتلوا وأصيبت امرأة جراء غارة لطيران التحالف على منطقة غافرة بمديرية الظاهر بصعدة.

المصدر: RT + المسيرة