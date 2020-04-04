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تونس.. 58 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة في 24 ساعة

أخبار العالم العربي

تونس.. 58 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة في 24 ساعة
Reuters
تونس العاصمة
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أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، تسجيل 58 إصابة جديدة من مجموع 749 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 553 حالة مؤكدة من بين 6485 تحليل مخبري.

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وقالت الوزارة إن عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس ارتفع إلى 19 حالة، موزعة على الولايات التالية، 3 صفاقس، 1 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 2 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريح للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية للأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT

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