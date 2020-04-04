عودة رحلات ترانزيت طيران الخليج البحرينية

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي، مذكرة بأن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

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وقالت الشركة اليوم السبت في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي. ولا يزال الوصول (الدخول) إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الإمارات حصولها على موافقة السلطات المختصة في البلاد، للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل.

وساهم انتشار فيروس كورونا في العالم في تعليق العديد من شركات الطيران رحلاتها، في محاول للحد من انتشار عدوى الوباء العالمي، الذي فتك بأكثر من 53 ألف شخص وأصاب أكثر من مليون آخرين في العالم حتى الآن.

وسجلت حركة النقل الجوي للركاب، المتأثرة بشدة من تفشي الفيروس، تراجعا بنسبة 14.1 بالمائة في العالم خلال شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

وقررت غالبية الشركات وقف عملياتها، وأصبحت تكافح من أجل البقاء، كما قامت شركات بتقليص أو تسريح طوعي لموظفين يعملون فيها، أو بتخفيض الرواتب.

المصدر: RT