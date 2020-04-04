سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 277 حالة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب الفيروس في السلطنة منذ أمس، ولا يزال عدد ضحايا كورونا في البلاد على مستوى شخص واحد.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بكورونا في حالة جيدة ومستقرة، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 61 شخصا.

إحدى وستين (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.

تسجيل (٢٥) خمس وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٧٧) مائتين وسبع وسبعين حالة وعدد الوفيات واحدة (١)#عمان_تواجه_كورونا#كوفيد١٩#خليك_في_البيتpic.twitter.com/WF31AzdSIk — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 4, 2020

المصدر: RT