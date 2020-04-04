المغرب.. أكثر من 50 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات المغربية عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة بلغ 844 حالة، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد عند مستوى الـ50، دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الأخير.

وارتفع عدد المواطنين الذين أكدت الفحوصات عدم إصابتهم بالفيروس إلى 3182 شخصا، فيما استقر عدد المتعافين عند 59 شخصا.

ولا تزال جهة الدار البيضاء-سطات أكبر بؤرة للفيروس في المملكة بـ241 إصابة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (148) ومراكش-آسفي (139) وفاس-مكناس (121).

ولم تسجل أي إصابات حتى الآن في جهة الداخلة-واد الذهب.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية