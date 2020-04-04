محمد بن زايد يعزي الصينيين في مصابهم

وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، رسالة تعزية إلى الصين التي أعلنت اليوم السبت يوم حداد على ضحايا فيروس كورونا.

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وقال بن زايد في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع".

وأضاف: "وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها".

وأعلنت الصين، اليوم السبت، يوم حداد على آلاف "الشهداء" الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كافة الفعاليات الترفيهية.

أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2020

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال "تشينغ مينغ" السنوي التقليدي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وعند الساعة العاشرة صباحا (2:00 بتوقيت غرينتش) وقفت البلاد 3 دقائق صمتا حدادا على المتوفين بالفيروس، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها.

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي من جراء تفشي هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين، طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية الصينية.

المصدر: وكالات+ RT