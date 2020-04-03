كورونا.. مكة المكرمة تسجل أكبر عدد من المتعافين في السعودية

تتصدر مكة المكرمة مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عددهم فيها 106 من أصل 351 حالة شفاء موزعة على أنحاء المملكة.

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وسجلت مكة اليوم 4 حالات تعاف جديدة من بين 21 حالة في كل المناطق، فيما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بعد الرياض.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة جراء فيروس كورونا 4 حالات من أصل 25 وفاة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2039.

المصدر: "سبق" + وكالات