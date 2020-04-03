 
مباشر

الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا
جريدة الرياض
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nl18

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

إقرأ المزيد
الملك سلمان يأمر بدفع تعويضات إلى موظفي القطاع الخاص المتضررين بعواقب كورونا
الملك سلمان يأمر بدفع تعويضات إلى موظفي القطاع الخاص المتضررين بعواقب كورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25.

وقال المتحدث إنه من بين الإصابات، هنالك 1663 حالة نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرا إلى أن هناك 351 حالة تماثلت للشفاء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا