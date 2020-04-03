الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25.

وقال المتحدث إنه من بين الإصابات، هنالك 1663 حالة نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرا إلى أن هناك 351 حالة تماثلت للشفاء.

#الصحة تعلن عن تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (23) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (351) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/0iwihREEcS — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 3, 2020

المصدر: وكالات