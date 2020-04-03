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الملك سلمان يأمر بصرف 9 مليارات ريال إلى العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يأمر بصرف 9 مليارات ريال إلى العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا
Reuters Ahmed Yosri
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أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى تسعة مليارات ريال إلى أكثر من 1.2 مليون مواطن، يعملون في المنشآت المتأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

يتبع..

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