الملك سلمان يأمر بصرف 9 مليارات ريال إلى العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkym
أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى تسعة مليارات ريال إلى أكثر من 1.2 مليون مواطن، يعملون في المنشآت المتأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 3, 2020
بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين.. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60 % من رواتب موظفي #القطاع_الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس #كورونا المستجد. #واسpic.twitter.com/2qT0FUQLSZ
يتبع..