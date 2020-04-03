الملك سلمان يأمر بصرف 9 مليارات ريال إلى العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا

أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى تسعة مليارات ريال إلى أكثر من 1.2 مليون مواطن، يعملون في المنشآت المتأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

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بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين.. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60 % من رواتب موظفي #القطاع_الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس #كورونا المستجد. #واسpic.twitter.com/2qT0FUQLSZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 3, 2020

يتبع..