الأردن.. ضبط نائبين خرقا حظر التجول في عمّان

أكد مصدر أمني في الأردن أن الدوريات ونقاط الغلق ضبطت نائبين في البرلمان الأردني، في أوقات مختلفة، اليوم الجمعة، بعد أن خالفا أوامر الحظر الشامل للتجول في العاصمة عمّان.

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وأضاف المصدر، في تصرح صحفي، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" بحق النائبين المخالفين.

وقد أعلن الأردن تطبيق حظر تجول كامل في أراضي المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس 2 أبريل ولمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن هذا الإجراء جاء للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: خبرني