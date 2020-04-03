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الأردن.. ضبط نائبين خرقا حظر التجول في عمّان

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الأردن.. ضبط نائبين خرقا حظر التجول في عمّان
Reuters Muhammad Hamed
دوريات أمنية في عمّان لضمان نظام حظر التجول في المدينة
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أكد مصدر أمني في الأردن أن الدوريات ونقاط الغلق ضبطت نائبين في البرلمان الأردني، في أوقات مختلفة، اليوم الجمعة، بعد أن خالفا أوامر الحظر الشامل للتجول في العاصمة عمّان.

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وأضاف المصدر، في تصرح صحفي، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" بحق النائبين المخالفين.

وقد أعلن الأردن تطبيق حظر تجول كامل في أراضي المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس 2 أبريل ولمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن هذا الإجراء جاء للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: خبرني

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