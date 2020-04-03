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السيسي يعلن استعداد مصر لدعم إيطاليا

أخبار العالم العربي

السيسي يعلن استعداد مصر لدعم إيطاليا
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاد لدعم إيطاليا في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

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وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، عبر من خلاله عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأكد الرئيس المصري تضامن مصر مع إيطاليا، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات الرعاية الصحية في البلدين.

المصدر: RT

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