السيسي يبحث مع الحكومة سير مكافحة كورونا

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي، والمالية، والصحة والسكان.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومجمل التداعيات في هذا الصدد.

وأعرب السيسي عن تقديره لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأكد السيسي، أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والمواطنين، في إدارة هذه الأزمة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT