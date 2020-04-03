الشرطة العراقية تزف عروسين استنجدا بها (فيديو+ صور)

استنجد عريس من محافظة الديوانية العراقية بشرطة النجدة لمساعدته في إتمام زواجه من خلال إحضار عروسه من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، في ظل حظر التجوال.

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وتحركت شرطة المحافظة بشكل عاجل، وبدل أن تجهز سيارة لنقل العروس، جهزت موكبا من سياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل عروسته، ومن ثم عادت بهما إلى منزله.

وقال مصدر في شرطة الديوانية إن: "قوات شرطة النجدة وجدت لمساعدة المواِطنين، وفي مثل هذه الظروف، قد تضطر قوات الأمن إلى القيام بمهام خارج واجباتها، كما حصل اليوم مع حفل الزفاف".

وأضاف أن: "حظر التجوال المفروض في المحافظة يمنع أي تجمعات تحت أي عنوان، لذلك ارتأت قوات الشرطة تقديم المساعدة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارات قوات النجدة وهي تشارك في زفاف العريسين.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت حالتي وفاة، و44 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.

الزواج في زمن الكورونا



شكراً لابطال شرطة الديوانية على هذه الوقفة الجميلة pic.twitter.com/27lmeNmOnx — حيدر صالح (@sayd_hydar) April 2, 2020

#الديوانية

زفاف احد شباب الديوانية من دوريات النجدة

ماكو اي شي يدل على وجود الحظر حمدالله والشكر ربي 😂

👇🏼

المصدر:ضياء المهجة (المربد) pic.twitter.com/8l1W01nhV5 — 𝙈𝙊𝘼𝙏𝘼𝙎𝙄𝙈 𝘼𝘽𝙀𝘿 𝘼𝙇𝙄 🏴 (@Mo97tm) April 2, 2020

الشرطة في خدمة #العرسان

حفل زفاف في #الديوانية برعاية الشرطة

عريسنا يعني الا حفل وهوسة !#خليك_بالبيتpic.twitter.com/dsMJ2boIKB — عمر الــــــــمنصــوري (@omarAL_mansuri) April 2, 2020

المصدر: وكالات