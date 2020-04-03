الشرطة العراقية تزف عروسين استنجدا بها (فيديو+ صور)
استنجد عريس من محافظة الديوانية العراقية بشرطة النجدة لمساعدته في إتمام زواجه من خلال إحضار عروسه من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، في ظل حظر التجوال.
وتحركت شرطة المحافظة بشكل عاجل، وبدل أن تجهز سيارة لنقل العروس، جهزت موكبا من سياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل عروسته، ومن ثم عادت بهما إلى منزله.
وقال مصدر في شرطة الديوانية إن: "قوات شرطة النجدة وجدت لمساعدة المواِطنين، وفي مثل هذه الظروف، قد تضطر قوات الأمن إلى القيام بمهام خارج واجباتها، كما حصل اليوم مع حفل الزفاف".
وأضاف أن: "حظر التجوال المفروض في المحافظة يمنع أي تجمعات تحت أي عنوان، لذلك ارتأت قوات الشرطة تقديم المساعدة".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارات قوات النجدة وهي تشارك في زفاف العريسين.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت حالتي وفاة، و44 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.
الزواج في زمن الكورونا— حيدر صالح (@sayd_hydar) April 2, 2020
شكراً لابطال شرطة الديوانية على هذه الوقفة الجميلة pic.twitter.com/27lmeNmOnx
#الديوانية— 𝙈𝙊𝘼𝙏𝘼𝙎𝙄𝙈 𝘼𝘽𝙀𝘿 𝘼𝙇𝙄 🏴 (@Mo97tm) April 2, 2020
زفاف احد شباب الديوانية من دوريات النجدة
ماكو اي شي يدل على وجود الحظر حمدالله والشكر ربي 😂
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المصدر:ضياء المهجة (المربد) pic.twitter.com/8l1W01nhV5
الشرطة في خدمة #العرسان— عمر الــــــــمنصــوري (@omarAL_mansuri) April 2, 2020
حفل زفاف في #الديوانية برعاية الشرطة
عريسنا يعني الا حفل وهوسة !#خليك_بالبيتpic.twitter.com/dsMJ2boIKB
المصدر: وكالات