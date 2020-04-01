ارتفاع حصيلة وفيات العراقيين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بين أبناء الجالية العراقية المقيمين خارج البلاد بفيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي: "سجلنا حالة وفاة واحدة في هولندا و7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية في هولندا وكندا والسعودية وإيطاليا"، مبينا أن "المصابين في السعودية هم من المعتمرين".

وأضاف، أن "العدد الكلي للعراقيين المصابين في عموم العالم بلغ 63 حالة، بينها 3 حالات وفاة، بالإضافة إلى حالتي شفاء".

المصدر: RT