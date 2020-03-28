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إصابة 11 عراقيا بفيروس كورونا في بلجيكا

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إصابة 11 عراقيا بفيروس كورونا في بلجيكا
Reuters Alaa Al-Marjani
الإجراءات الوقائية في مطار النجف بالعراق - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت أن 11 شخصا من أبناء الجالية العراقية في بلجيكا أصيبوا بفيروس كورونا.

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وذكر بيان عن الوزارة، أن "عدد الإصابات الكلي للمقيمين العراقيين في الخارج بلغ 43 حالة، 11 في بلجيكا، و10 في الأردن، و6 في إيطاليا، و5 في أمريكا، و5 في بريطانيا، و3 في كندا، و2 في لبنان، و1 في إيران".

وأشار، إلى أن "حالتي وفاة سجلتا في الخارج، واحدة في بريطانيا والأخرى في النرويج".

وأعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق، عن وفاة مواطنة عراقية في النرويج، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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