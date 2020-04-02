سوريا .. فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت

أعلنت وزارة الداخلية حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

وأوضحت الوزارة أن الحظر يمتد من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وكانت البلاد دخلت مؤخرا حالة من حظر التنقل بين جميع المناطق بدءا من الثلاثاء الماضي.

يذكر أن محافظة طرطوس منعت اليوم التجول على الكورنيش البحري بدءا من الثانية ظهر اليوم وحتى اشعار آخر

كذلك فرضت محافظة حلب منع التجول في منطقة كورنيش الإذاعة في المدينة.

المصدر: RT