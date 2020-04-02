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22 مواطنا مصريا يتخلون عن جنسيتهم

أخبار العالم العربي

22 مواطنا مصريا يتخلون عن جنسيتهم
Reuters
الباسبور المصري
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وافقت وزارة الداخلية المصرية، على السماح لـ65 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بينما تخلى 22 آخرون عن جنسيتهم المصرية.

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وتجنس المصريون بجنسيات مختلفة، بينها الأمريكية والسويسرية والهولندية والفلسطينية والفلبينية والسعودية والإيطالية، وغيرها من الجنسيات التي لم يتم الإعلان عنها.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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