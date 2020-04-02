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بينها لمقيم مصري.. 25 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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بينها لمقيم مصري.. 25 إصابة جديدة بكورونا في الكويت
Reuters Stephanie McGehee
طبيب كويتي
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 342.

وأكدت الوزارة اليوم الخميس في تقريرها اليومي بشأن وضع تفشي كورونا، أن خمسة فقط من المصابين الجدد هم مواطنون كويتيون، وحالات إصابتهم مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وفرنسا، والآخرين مقيمون من الجنسيات الفلبينية والهندية والبنغالية، بالإضافة إلى مقيم مصري.

ولفتت الوزارة إلى أن 81 شخصا تشافوا بالكامل من الفيروس في البلاد حتى الآن، فيما لا يزال 261 آخرون يتلقون العلاج، 15 منهم في قسم العناية المركزة.

المصدر: RT

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