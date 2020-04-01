الجزائر تمدد إجراءات مكافحة كورونا وتتخذ تدابير وقائية جديدة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تمديد إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، وتبنت جملة من التدابير الجديدة في محاربته.

أشارت الحكومة الجزائرية، إلى أنه ومن أجل مواصلة الجهود التي بذلت على مدى الأسبوعين الماضيين لاحتواء وباء كورونا، تم تمديد تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته التي قررتها السلطات.

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وأعلنت عن:

- تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلي المطبق على ولاية البليدة.

- تقييد الحركة الـمنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الجزئي الـمطبق على ولايات الجزائر وباتنة وتيزي وزو وسطيف والمدية وقسنطينة ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.

- غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، وكذا وقف وسائل نقل الـمسافرين.

- وقف الـمنافسات والأنشطة الرياضية.

ولفتت إلى أنه تم كذلك تمديد إجراء الحجر الجزئي ليشمل ولايات بجاية وعين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج، مؤكدة أن هذه الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 2 أبريل انطلاقا من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا وذلك إلى غاية 19 أبريل.

كما ذكرت أنه تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان الأمن الصحي والتموين الـمنتظم للمواطنين فضلا عن المساعدة اللازمة للأسر والأشخاص الـمتضررين من التدابير الـمتخذة.

المصدر: RT + وكالات