ترامب: إيران ستدفع الثمن باهظا إذا هاجمتنا في العراق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق، متوعدا إياهم "بدفع الثمن باهظا" إذا ما أقدموا على ذلك.

وكتب ترامب على "تويتر": "بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق".

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020

وأضاف،: "إن حدث ذلك، فإن إيران ستدفع الثمن باهظا".

ودعا مسؤولون إيرانيون في وقت سابق الولايات المتحدة، إلى التفكير مليّا بعواقب أي عمليات استفزازية قبل تنفيذها ضد طهران في العراق.

المصدر: RT