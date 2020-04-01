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ترامب: إيران ستدفع الثمن باهظا إذا هاجمتنا في العراق

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ترامب: إيران ستدفع الثمن باهظا إذا هاجمتنا في العراق
Reuters POOL New
ارئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق، متوعدا إياهم "بدفع الثمن باهظا" إذا ما أقدموا على ذلك.

وكتب ترامب على "تويتر": "بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق".

وأضاف،: "إن حدث ذلك، فإن إيران ستدفع الثمن باهظا".

ودعا مسؤولون إيرانيون في وقت سابق الولايات المتحدة، إلى التفكير مليّا بعواقب أي عمليات استفزازية قبل تنفيذها ضد طهران في العراق.
المصدر: RT

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