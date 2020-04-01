 
مباشر

مصدر لـRT: الكتل المعارضة لتكليف الزرفي تطرح اسمين بديلين

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: الكتل المعارضة لتكليف الزرفي تطرح اسمين بديلين
Reuters
مجلس النواب العراقي (البرلمان) - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkib

كشف مصدر سياسي عراقي اليوم الأربعاء، عن طرح الكتل المعارضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية، اسمين جديدين بدلا عنه.

وقال المصدر لـRT، إن "زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى العراق أمس الثلاثاء، غيرت الكثير من المعطيات، فرفض الزرفي تجدد وبشكل كبير، مما دفع قوى معارضة تكليفه إلى طرح مرشحين بديلين، وهما وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ووزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان".

وأضاف: "لم تحسم الأمور حتى الآن، وما زالت الكتل السياسية بانتظار رأي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالاسمين، ومن بعد ذلك يتم اختيار أحدهما".

وما زال رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي يقوم بمفاوضات مع الكتل السياسية في محاولات لإقناعها بالتصويت لصالح حكومته، والتي من المفترض أن يذهب بتشكيلتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا