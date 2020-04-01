مصدر لـRT: الكتل المعارضة لتكليف الزرفي تطرح اسمين بديلين

كشف مصدر سياسي عراقي اليوم الأربعاء، عن طرح الكتل المعارضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية، اسمين جديدين بدلا عنه.

وقال المصدر لـRT، إن "زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى العراق أمس الثلاثاء، غيرت الكثير من المعطيات، فرفض الزرفي تجدد وبشكل كبير، مما دفع قوى معارضة تكليفه إلى طرح مرشحين بديلين، وهما وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ووزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان".

وأضاف: "لم تحسم الأمور حتى الآن، وما زالت الكتل السياسية بانتظار رأي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالاسمين، ومن بعد ذلك يتم اختيار أحدهما".

وما زال رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي يقوم بمفاوضات مع الكتل السياسية في محاولات لإقناعها بالتصويت لصالح حكومته، والتي من المفترض أن يذهب بتشكيلتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT