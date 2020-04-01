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نيابة عن أسرة "الصباح".. أمير الكويت يتبرع بـ5 ملايين دينار لمكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

نيابة عن أسرة
Reuters
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي جراح الصباح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمر بالتبرع بـ5 ملايين دينار كويتي لصالح دعم صندوق مواجهة فيروس كورونا.

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وأشار الوزير الكويتي، إلى أن التبرع جاء "نيابة عن أسرة الصباح في البلاد".

وفرضت الكويت حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا وحتى إشعار آخر.

وسجلت الكويت 266 حالة إصابة، شفيت منها 72 حالة، دون الإعلان عن وفيات.

المصدر: "كونا"

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