عودة المصريين من الكويت تسبب أزمة في مصر.. وتوجيه بيان عاجل للحكومة

تسبب المواطنون المصريون العائدون من الكويت، في أزمة كبيرة في مصر بعد رفضهم الخضوع للحجر الصحي 14 يوما.

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وقدم النائب في البرلمان المصري عبد الحميد كمال صباح اليوم، بيانا وطلب إحاطة عاجلا لرئيس الوزراء حول العائدين من الكويت وحماية الأمن القومي المصري .

وكتب: "تفاجأنا بالسماح بدخول ما يقرب من 300 راكبا مصريا عائدين من دولة الكويت واستجابة لمطالبهم لعودتهم في مطار القاهرة وللأسف تم دخولهم دون القيام بإجراءات العزل الصحي وعدم اتباع القرارات الخاصة من وزارة الصحة المصرية وتوجهات منظمة الصحة العالمية وذلك باعتبار أن الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والبلاد من مخاطر فيروس كورونا".

وتابع: "نطالب بإجراء تحقيق عادل علاني في الموضوع لخطورته ومحاسبة كل المقصرين والمسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم خصوصا وأن عدد الركاب الذين خرجوا من المطار يصل إلى ما يقرب من 300 مواطن سوف يختلطون بأهلهم وأقاربهم في العديد من المحافظات والقرى والمراكز والأحياء بأماكن إقامتهم وسوف يكون له أضرار على الصحة العامة".

المصدر: RT