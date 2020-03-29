مصر: نسعى لإعادة 95 مواطنا عالقين في المالديف بينهم أزواج في شهر العسل

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، أنها تلقت رسائل من مواطنين عالقين فى جزر المالديف، لافتة إلى أن الدولة ستعمل على محاولة إعادتهم بأسرع وقت.

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وأشارت مكرم، إلى أنها "تلقت رسائل من 95 عالقا ما بين سياحة قصيرة ومجموعة من العاملين فى الفنادق الذين تم إلغاء إقامتهم ومطالبتهم بالعودة فورا إلى مصر أو من أزواج يقضون شهر عسل وتقطعت بهم سبل العودة عقب وقف حركة الطيران".

وشددت على أن هناك مساعي في الوقت الحالي لتجميع العالقين بدول شرق آسيا تمهيدا لتحديد إمكانية إرسال طائرات لإعادتهم.

وقالت، إن "إجمالي ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 12120".

وأضافت، أن "الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، وخصصت بريدا إلكترونيا ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، لتلقي بيانات المواطنين العالقين".

وأوضحت أن "أغلب الشكاوى كانت من السعودية والكويت والإمارات وأمريكا وإيطاليا والسودان وقطر وفرنسا وتركيا، وبالي وتشاد وجنوب إفريقيا وموريتانيا وغيرها".

المصدر: "اليوم السابع"