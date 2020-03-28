موسكو تسيّر 3 طائرات إضافية لإجلاء الروس عن مصر

أعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة اليوم السبت، أن موسكو سترسل 3 طائرات إضافية إلى مصر لتأمين إجلاء المواطنين الروس وحملة جنسيات بعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

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وقال رئيس القسم القنصلي بالسفارة يوسف أبكروف، إنه يتوقع وصول طائرة من شرم الشيخ وطائرتين من الغردقة، في 29 مارس، لإعادة مجموعة من الأشخاص تضم سياحا لم يغادروا مصر بعد، ومواطنين من روسيا وعدد من بلدان الرابطة المستقلة، مقيمين في مصر بشكل دائم.

وفي 26 و27 مارس، قامت طائرات شركة "بيلافيا" البيلاروسية بنقل أكثر من 1500 شخص إلى روسيا علقوا في المنتجعات المصرية، بعد إعلان القاهرة في 19 مارس، إلغاء الرحلات بين مصر والعالم في إجراء للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكثر من ألفي مواطن روسي وجدوا أنفسهم عالقين في منتجعي شرم الشيخ والغردقة، والعاصمة المصرية، بسبب كورونا.

وتجري حاليا دراسة إمكانية إرسال طائرة إلى القاهرة، حيث لا يستطيع أكثر من 300 سائح روسي العودة إلى الوطن.

المصدر: تاس