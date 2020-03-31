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الصحة العالمية: واقع الإصابات بكورونا في سوريا في بداية المنحنى الصاعد

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الصحة العالمية: واقع الإصابات بكورونا في سوريا في بداية المنحنى الصاعد
Reuters YAMAM AL SHAAR
الإجراءات الوقائية في سوريا
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أكد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى سوريا نعمه سيد عبد، أن المنظمة ترى أن واقع الإصابات بفيروس كورونا في سوريا في بداية المنحنى الصاعد.

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وأشار سيد عبد في تصريحات صحفية، إلى أن مدى "ارتفاع هذا المنحنى يعتمد على صرامة الإجراءات المتخذة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية".

وأضاف: "نوصي بشدة بتحقيق التباعد الاجتماعي حتى في المنازل، وزيادة عدد الفحوص للوصول إلى الحالات البسيطة ليتم عزلها ومتابعة المخالطين".

وتابع: "الإجراءات ليست مطلوبة من الصحة، فقط فهناك دور كبير للمواطنين في الحد من انتشار الفيروس".

المصدر: RT

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