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الجزائر: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 716 وتسجيل 9 وفيات

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الجزائر: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 716 وتسجيل 9 وفيات
Reuters RAMZI BOUDINA
العاصمة الجزائرية - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 716، وتسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

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وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 132 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع ارتفاع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 44 حالة.

وسجلت حالات الوفاة في ولاية البليدة 4 حالات، وهم لرجال، وحالتا وفاة بولاية سطيف، وحالة وفاة واحدة في كل من ولاية برج بوعريريج، ووهران، وتيبازة.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 46 حالة منذ تفشي كورونا في الجزائر.

المصدر: "النهار الجزائرية"

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