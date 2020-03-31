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تبون ينعى جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة كورونا في الجزائر

أخبار العالم العربي

تبون ينعى جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة كورونا في الجزائر
Reuters
عبد المجيد تبون
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نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة وباء كورونا في البلاد.

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وقال تبون أمس الاثنين في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتأثر شديد، بلغني نبأ وفاة المغفور له البروفیسور سي أحمد مھدي، رئیس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانز فانون بالبليدة".

وأضاف: "كان المرحوم في الخط الأول لمواجهة وباء كورونا مع زملائه. تعازي الخالصة لعائلة الفقيد والأسرة الطبية جمعاء، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 4 وفيات و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 584 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 35.

المصدر: RT

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