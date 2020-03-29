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كورونا.. تركيا تسجل 23 وفاة و1815 إصابة خلال 24 ساعة

الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 511 وتسجيل حالتي وفاة

أخبار العالم العربي

الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 511 وتسجيل حالتي وفاة
Reuters Ramzi Boudina
مواطن يرتدي كيسا بلاستيكيا خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 511 وتسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان صدر عن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 511 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 31 حالة.

وأوضح البيان أن إحدى حالتي الوفاة هي لمغترب كان يقطن في ولاية تيزي وزو ويبلغ 75 سنة، أما حالة الوفاة الأخرى فتعود إلى رجل من ولاية عين الدفلى ويبلغ 64 سنة.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 31، وهو نفس العدد الذي تم الإعلان عنه يوم السبت، والذي لم يعرف تغيرا خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

المصدر: صحيفة المهار الجزائرية

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