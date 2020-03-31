مراسلنا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

أفاد مراسلنا في سوريا بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص، وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "العدوان تم من الأجواء اللبنانية والدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ".

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا ..

مراسل سانا :العدوان تم من فوق الأجواء اللبنانية و الدفاعات الجوية تسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها — سانا عاجل (@SanaAjel) March 31, 2020

ونشرت إذاعة "شام أف أم" عبر صفحتها على فيسبوك، مشاهد من تصدي المضادات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء حمص.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق مناطق كسروان والمتن شمال لبنان، ما أحدث حالة من الهلع بين السكان.

المصدر: RT+وكالات