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مراسلنا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في سوريا بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص، وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "العدوان تم من الأجواء اللبنانية والدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ".

ونشرت إذاعة "شام أف أم" عبر صفحتها على فيسبوك، مشاهد من تصدي المضادات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء حمص.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق مناطق كسروان والمتن شمال لبنان، ما أحدث حالة من الهلع بين السكان.

المصدر: RT+وكالات

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