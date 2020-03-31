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تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا

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تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الأمن التونسي خلال حظر التجوال في البلاد
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أعلن في بيان رئاسي تونسي، أن الرئيس قيس سعيد أمر اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون.

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وأعلنت تونس، إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا، والتي بلغت 574 حالة إضافة إلى عشر حالات وفاة.

وذكرت الوزارة في وقت سابق، أنه "في إطار المتابعة الحينية للوافدين من الخارج، تم إلى حد الآن إخضاع أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي، وأن 13 ألفا منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية".

وتابعت، أن عدد الوفيات بلغ 10 أشخاص 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوب) ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة (شرق)، وأريانة (شمال العاصمة)، والكاف (شمال غرب)، والمهدية (شرق)، وتطاوين (جنوب)، وبنزرت (شمال)، وباجة (شمال غرب)".

وشهدت ضواحي العاصمة التونسية الاثنين، احتجاجات على غياب المواد والسلع الغذائية من المتاجر، وسط مطالبات بتوزيع عادل للغذاء خلال الحجر المفروض.

المصدر: "رويترز" + "وكالات تونسية"

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