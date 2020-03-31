الصحة السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة و50 حالة شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 50 حالة شفاء منه.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ 1563 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10.

ولفت إلى تأكيد شفاء 50 حالة جديدة لتصل حالات التعافي إلى 165.

وكشف عبد العالي أن غالبية المصابين في وضع مطمئن ومستقر فيما هناك 31 مصابا في حالة حرجة.

المصدر: وكالات