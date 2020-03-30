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غزة.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 10 حالات

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غزة.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 10 حالات
Reuters MOHAMMED SALEM
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أظهرت نتائج الفحوصات التي أجراها المختبر المركزي بوزارة الصحة في غزة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المحجور عليهم في القطاع، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 10.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن "عدد الحالات المسجلة ارتفع إلى عشر حالات حتى الآن، وأن جميعها مستقرة".

ولم يذكر القدرة أي تفاصيل أخرى حول كيفية وصول الفيروس للحالة المحجورة.

وأعلن مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة صحة غزة رامي العبادلة أمس الأحد، عن تمديد فترة الحجر لمدة 21 يوما بدلا من 14 لضمان تحقيق أعلى نسبة أمان من فيروس كورونا.

وتحجر وزارة الصحة في غزة على 1723 شخصا في 24 مركزا، بينهم 990 مصابا.

المصدر: RT

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