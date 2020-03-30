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السيسي يبحث سيناريوهات التعامل مع كورونا قبل رمضان

أخبار العالم العربي

السيسي يبحث سيناريوهات التعامل مع كورونا قبل رمضان
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش المصري سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس المصري الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية، مشيرا إلى توافرها بصورة كافية، كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.

المصدر: RT

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